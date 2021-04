Marina di Gioiosa: demoliscono scuola per ricostruirla ma non rimuovono macerie. Due denunce

Hanno demolito una scuola per ricostruirla, ma non hanno rimosso le macerie. Per questo motivo gli amministratori di due imprese, entrambe con sede legale a Cariati, sono stati denunciati.

È successo a Marina di Gioiosa Ionica dove il Comune aveva appaltato la demolizione e la riedificazione di una scuola elementare.



In sintesi le ditte hanno eseguito solo l’abbattimento del vecchio immobile e, contrariamente a quanto previsto dal capitolato d’appalto, non hanno sgombrato le macerie per procedere alla ricostruzione.

Il Comune, dopo aver rescisso il contratto con le aziende , sarà costretto ad indire un nuovo appalto, allungando inevitabilmente i tempi per consegnare una scuola nuova ai bambini della città.