Cassano, sindaco chiede avvio campagna di screening su popolazione scolastica

Avviare una campagna di screening su tutta la popolazione scolastica del territorio di Cassano allo Ionio. Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, ha infatti scritto una lettera al presidente facente funzioni della Regione, Antonino Spirlì, al Commissario Regionale alla Sanità, Guido Longo, al Commissario dell’ASP di Cosenza, Vincenzo Carlo La Regina, alla Protezione Civile Regionale e per conoscenza al Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, per fare avviare lo screening.

Il primo cittadino ha invitato i destinatari a mettere in campo le necessarie procedure per disporre l’avvio delle attività di screening mediante allestimento di drive-in per test rapidi con personale dell’Asp e della Protezione Civile su tutta la popolazione scolastica cassanese.