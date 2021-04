Bando trasporto scolastico deserto, nuova protesta a Crotone

Ancora una protesta a Crotone. Questa mattina un gruppo di famiglie si è riunita davanti al palazzo comunale per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’assenza del trasporto scolastico.

Servizio sospeso dal Comune in attesa del nuovo bando per il trasporto scolastico, bando tuttavia andato deserto. Adesso l’amministrazione dovrà infatti bandire una nuova gara, mentre i disagi delle famiglie che abitano in zone periferiche della città continuano ad aumentare.

Questa mattina i genitori sono scesi nuovamente in piazza per chiedere risposte e soluzioni. Un'altra manifestazione si era tenuta lo scorso 23 marzo, sempre davanti il Comune. (LEGGI)