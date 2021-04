Calabria protagonista dello sport 2023, Vono: “rete di progetti con i sindaci Abramo e Manna”

Domenico Cavallaro, Giovanni Malagò, Sen. Silvia Vono, Gian Francesco Lupatelli e Marcello Manna

“Il rilancio della Regione Calabria parte dalla valorizzazione delle persone e la candidatura di Catanzaro e Rende come città europee dello Sport è un segnale importante per tutto il Sud. Le opportunità che si aprono con una progettualità di lungo termine sono infinite per la Calabria che deve investire sulle qualità e peculiarità del meraviglioso territorio.” È quanto afferma in una nota stampa la senatrice Silvia Vono (Iv), che aggiunge: “L’aria pulita, il polmone verde e il mare cristallino devono necessariamente essere affiancati da azioni concrete per offrire opportunità diverse.”

“Ringrazio i sindaci Sergio Abramo e Marcello Manna, che – conclude la senatrice - sono intervenuti assieme agli assessori competenti, per la disponibilità a creare una rete di progetti che possa portare sviluppo e innovazione e maggiore coinvolgimento dei giovani attraverso le mille sfaccettature dello sport”.