Rally su una spiaggia del Salento: multata famiglia cosentina

Una bravata è costata cara ad una famiglia di Cosenza nel Salento. In particolare, la famiglia calabrese - padre madre e due figli entrambi minorenni - è stata sorpresa a fare un rally a bordo di un potente suv su una spiaggia di Porto Cesareo, una delle baie più belle del Salento

Quanto accaduto è stato immortalato dalle telecamere dell'Area marina protetta di Porto Cesareo nonché da diversi residenti che si trovavano sulla spiaggia e che hanno postato subito le immagini in rete. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale della Riserva Nazionale Porto Cesareo, anche con l'ausilio dei droni, avvisati da diversi testimoni.

Gli stessi militari hanno successivamente provveduto a rintracciare il conducente del suv, denunciato sia per non aver rispettato le norme di restrizioni anti-covid sia per deturpamento ambientale. Contestate numerose infrazioni. Da quelle al codice della navigazione, all'ordinanza balneare della Regione Puglia, a quelle riferite al decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo per danneggiamento ambientale.