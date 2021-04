Morra e Sapia ai centri vaccinali di Cosenza: “Rilevate problematiche. Pronti a risolvere con il Ds Rizzo”

Il presidente della Commissione Antimafia, senatore Nicola Morra, insieme al Deputato Francesco Sapia si sono recati a Cosenza per visitare i centri vaccinali della zona.

I due Parlamentari spiegano: “Abbiamo fatto una serie di verifiche nei centri vaccinali di Cosenza rilevando alcune problematiche organizzative sia di carattere nazionale che regionale con cui si scontrano i cittadini quotidianamente: problematiche informatiche con la piattaforma per la prenotazione vaccinale e la mancanza di alcune tipologie di vaccini”.

“Il confronto con gli operatori - continuano il presidente Morra ed il deputato Sapia - è servito ad affrontare al meglio le criticità emerse nell'organizzazione della campagna vaccinale al fine si migliorare i dati che posizionano la Calabria come ultima per numero di vaccini somministrati rispetto a quelli consegnati alla regione”.

Morra e Sapia si sono infine recati nel centro ASP di viale degli Alimena dove hanno incontrato il Direttore Sanitario Dott. Rizzo. “Ci siamo fatti portavoce delle istanze dei cittadini e delle criticità emerse durante le ispezioni – riferiscono i parlamentari -, abbiamo avviato un costruttivo confronto per porre in essere, immediatamente, interventi in risposta alle criticità per migliorare il sistema di prenotazione informatico a livello nazionale e contestualmente semplificare e accelerare localmente la vaccinazione di tutti i cittadini, con un occhio di riguardo alle categorie più fragili e quindi più esposte al virus. In particolare: abbiamo proposto l’istituzione di numeri telefonici dedicati con operatori messi a disposizione dall’ASP di Cosenza e dei Comuni per agevolare la prenotazione dei vaccini ai cittadini che non hanno dimestichezza con la piattaforma informatica”.