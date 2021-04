Crotone. Atto Asp copiato, Voce e i sindaci insorgono: “azienda dovrà prendere provvedimenti”

“Con i miei colleghi sindaci, in sede di Conferenza dei sindaci del distretto socio sanitario di Crotone, avremmo maggiormente piacere esaminare e discutere di un atto aziendale crotonese e non frusinate.” È quanto afferma in una nota il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, in merito ad un “copia e incolla” che sarebbe saltato fuori nell’atto aziendale l’Asp di Crotone. In particolare, in una pagina dell’atto, l’Asp di Crotone sarebbe diventata l’Azienda sanitaria di Frosinone

“Per questo palese errore, - avanza il sindaco - nella redazione dell’atto aziendale dell’ASP, dovrà essere l’azienda stessa a prendere gli opportuni provvedimenti ed accertare le eventuali responsabilità”.