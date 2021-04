Arrestato giovane spacciatore a Rossano: a casa nascondeva marjuana e contanti

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno tratto in arresto un 20enne di Rossano.

A mettere in allerta i poliziotti, nei giorni precedenti all’arresto, erano stati degli spostamenti e alcuni incontri sospetti avuti dal giovane.

Quando i poliziotti hanno bussato alla porta di casa del ragazzo, lo stesso si è messo in fuga per poi essere rintracciato successivamente. Nel corso della perquisizione domiciliare, i sospetti degli agenti sono stati confermati dal rinvenimento di alcune dosi di marjuana già confezionate, bilancini di precisione, nonché più di 800 euro in banconote di piccolo taglio, tra le quali alcune banconote da 20 € false.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per spendita ed di denaro falso.