Covid-19: in Calabria calano i contagi (+226) ma si dimezzano i tamponi. Tre le vittime

Subisce un brusco calo la curva dei contagi da coronavirus in Calabria. Dopo una settimana di costante salita, che nella giornata di ieri ha visto la nostra regione sfiorare i 600 casi (QUI IL BOLLETTINO), ecco che in questo secondo lunedì di aprile si certifica un aumento di “soli” 226 casi.

Un calo dei contagi che però pare essere collegato solo alla sensibile diminuzione dei tamponi effettuati nel fine settimana: nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.887 nuovi tamponi, ieri erano 3.212.

Purtroppo si contano altre 3 vittime, per un totale di 906 morti da inizio pandemia.

Anche oggi il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza con 323 nuovi positivi, seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+120), Crotone (+58), Catanzaro (+52) e infine Vibo Valentia (+40).

Ad oggi in Calabria sono stati sottoposti a test 959.556 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 704.480. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 51.907, mentre quelle che sono riuscite a sconfiggere il virus sono 38.430 (+209).

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 471 persone (-2), mentre in terapia intensiva ci sono 40 pazienti (+2). Aumentano anche i casi di coronavirus curati a domicilio 12.059 (+14).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 18.024 (+120), e così distribuiti: casi attivi 1.660 (101 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 20 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.532 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 16.271 (16.014 guariti, 257 deceduti).

Nel cosentino, dove i nuovi contagi sono 323 , i positivi riscontrati sono stati in tutto 16.608. In particolare, i casi attivi 6.352 (133 in reparto AO di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.144 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 10.141 (9.736 guariti, 405 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 7.690 (+52). Qui i casi attivi sono 2.938 (61 in reparto all'AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 29 in reparto all'AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.823 in isolamento domiciliare). Invece i casi chiusi sono 4.734 (4.626 guariti, 108 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 4.640 (+58). I casi attivi qui sono 1.109 (43 in reparto; 1.066 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 3.531 (3.471 guariti, 60 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 4.575 (+40), e così distribuiti: casi attivi 436 (17 ricoverati, 419 in isolamento domiciliare) e 4.139 casi chiusi (4.066 guariti, 73 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 61 casi attivi e 309 casi chiusi.