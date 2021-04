Crotone. Cciaa e Regione si incontrano: affrontate tre tematiche per lo sviluppo del territorio

Si è svolto nella mattina dello scorso giovedì 8 aprile, presso la Camera di commercio di Crotone, un incontro tra il Commissario dell’Ente camerale Alfio Pugliese, l’Assessore regionale alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia Gianluca Gallo e il Dirigente della Protezione Civile Fortunato Varone.

All’ordine del giorno dell’incontro tre importanti tematiche per lo sviluppo del territorio.

In primis è stata affrontata la questione della crisi economica che sta travolgendo il mondo delle imprese. In particolare si è cercato di individuare un percorso comune finalizzato a dare sostegno alle imprese, soprattutto a quelle piegate dai danni provocati dagli eventi calamitosi del mese di novembre 2020. In particolare, i rappresentanti dell’istituzione regionale hanno convenuto sulla necessità di coinvolgere l’Ente camerale al fine di velocizzare e semplificare le procedure di erogazione dei sussidi.

Il secondo punto all’ordine del giorno è stata la tematica dell’inserimento professionale dei ragazzi diversamente abili ed in particolare autistici. In particolare, l’Assessore ha manifestato la propria disponibilità a sostenere la proposta progettuale presentata da Angelina Giaquinta, Coordinatrice clinica dell'associazione Autismo KR, con la collaborazione dell’Ente camerale. Il progetto è finalizzato a favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello delle imprese per offrire ai ragazzi autistici con età superiore ai 18 anni un’occasione professionale in special modo nei settori dell’accoglienza turistica e delle tecnologie.

Infine, la Camera di commercio di Crotone è intervenuta in rappresentanza delle imprese del settore agroalimentare sulla tematica della costituzione del distretto del cibo “Terre di Pitagora” anche mediante la valorizzazione del Laboratorio delle tipicità mediterranee realizzato dall’Ente camerale, che rappresenta un unicum per la nostra regione.

“L’incontro è stato molto proficuo – ha spiegato il Commissario straordinario dell’Ente camerale Alfio Pugliese – L’Assessore ha apprezzato l’operato svolto sinora dall’Ente camerale ed in particolare la realizzazione del Laboratorio delle tipicità. Sono state poste le basi per una collaborazione istituzionale di lunga durata a vantaggio delle imprese della provincia di Crotone e del territorio tutto, senza dimenticare l’importante tematica sociale dell’inserimento professionale dei soggetti più fragili”.