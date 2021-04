Dal bando dei borghi 1 mln e mezzo di finanziamento per Frascineto: firmata convenzione

“Finalmente con soddisfazione si concretizza uno dei progetti piloti di questa amministrazione, che vede Frascineto, come Borgo della Spiritualità Bizantina, attività iniziata sin dall’allestimento del Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina. Con questo ulteriore finanziamento, pari ad euro 1.488.410.39, Frascineto si doterà di una nuova opportunità e di una visione del futuro, pur rimanendo legati alle tradizioni. Con questo progetto, doteremo il nostro Comune di ulteriori servizi per il turismo, investimenti produttivi e per tutto ciò, che riguarda la salvaguardia della tutela del patrimonio culturale di Frascineto. Solide realtà, frutto di lavoro di anni, di una visione strategica e non di parole sterili da social”. Lo afferma il sindaco Angelo Catapano, annunciando l’avvenuta sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato come “il Comune di Frascineto, sin dal primo momento, è risultato tra i primi posti in graduatoria, con un ottimo punteggio, grazie ad un lavoro di più sinergie effettuato nel corso degli ultimi anni, che ha prodotto un’idea progettuale volta a rilanciare e valorizzare la storia, i costumi e le tradizioni del piccolo comune arbereshe, teso nel recupero e rifunzionalizzazione di alcune emergenze architettoniche di particolare interesse culturale, in quanto testimonianze, uniche e irripetibili, della tradizione rurale calabrese”.

“Un progetto - ha aggiunto il sindaco -, che prevede tra l’altro, il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, attraverso un’operazione di marketing territo-riale finalizzata ad offrire occasioni di sviluppo e nuove opportunità occupazionali. Insieme agli aspetti legati al recupero architettonico, l’essenza del progetto è infatti rappresentata da una “filiera” di eventi che sono l’asse portante su cui si fonda l’idea di rivitalizzazione dell’antico borgo. Attraverso un unicum di attività sociali, culturali, gastronomiche, religiose, folcloristiche, con un investimento di circa 1.500.000,00 di euro, si metterà in rete una naturale progressione di iniziative volte a richiamare l’attenzione sulle caratteristiche di straordinaria bellezza e sul riconosciuto fascino dell’antico borgo di Frascineto”.

“Diamo atto – ha concluso Catapano -, alla giunta regionale di aver garantito il buon esito della procedura del bando e siamo pronti ad avviare il percorso attuativo delle idee progettuali, che darà lustro e prospettive di sviluppo a tutta la nostra comunità.”