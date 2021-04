Organizzano una gragliata in piena “zona rossa”: sanzionati nove amici

Doveva essere un tranquillo pranzo tra amici quello organizzato tra i piani di località Carmelia, nel comune di Delianuova. Peccato che l’intera regione fosse ancora in zona rossa, ed i pranzi di piacere fossero espressamente proibiti, specie se in compagnia.

Sono stati i Carabinieri di Delianuova a notare un eccessivo movimento in una zona notoriamente tranquilla, al confine con il comune di San Luca, nei pressi di un casolare di montagna. Non c’è voluto molto per giungere sul posto e constatare quanto già si sospettava: una rimpatriata tra amici, 9 persone in tutto, non conviventi, sprovvisti di mascherine e senza alcun rispetto del distanziamento.

I militari li hanno beccati proprio mentre stavano grigliando la carne sul fuoco, mettendo fine al pranzo nonostante i commensali cercassero di minimizzare l’accaduto. Tutti multati, e rimandati a casa a stomaco vuoto.