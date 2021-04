Cellara, finisce ai domiciliari un evasore seriale

È stato posto agli arresti domiciliari un trentenne di Cellara, nel cosentino, noto alle cronache come un evasore seriale: per ben due volte era stato beccato dai Carabinieri di Rogliano tranquillamente in giro, non curante delle disposizioni impartite dalla sorveglianza speciale.

Nel mese di marzo infatti era stato beccato dapprima a Cosenza, nei pressi di una stazione ferroviaria, e poi a Piane Crati, nei pressi dell’Ufficio Postale. Trovato in possesso di un telefono cellulare e privo di autorizzazioni per l’uscita, lo stesso aveva fatto credere ai militari di essere febbricitante e di non potersi recare dunque in caserma per la firma quotidiana.

Molteplici, dunque, le violazioni messe in atto dal soggetto, cheh anno portato alla decisione di porlo agli arresti così come deciso ieri dal Giudice di Sorveglianza. L’uomo è stato dunque posto ai domiciliari dai Carabinieri di Mangone.