Catanzaro, tenta una rapina a danno di un conoscente: arrestato

Era riuscito a rompere il vetro di un portone ed a forzare la serratura di una porta, ma al suo interno vi ha trovato il legittimo proprietario, con il quale ne è iniziata una colluttazione. Solo l’intervento dei Carabinieri di Catanzaro ha evitato che la situazione potesse degenerare, che giunti sul posto hanno separato i due e riscostruito l’accaduto.

La segnalazione è giunta nella notte scorsa, quando alcuni privati cittadini hanno intravisto un uomo che forzava il portone di un condominio in zona Stadio. Si tratta di un trentenne extracomunitario, regolarmente residente nel territorio nazionale, che si era recato presso l’abitazione di un conoscente con il quale aveva avuto dei diverbi.

Il proprietario dell’abitazione, colto di sorpresa, ha avviato una collutazione con il soggetto, che si sarebbe potuta aggravare visto il rinvenimento di un cacciavite – utilizzato per forzare le serrature - e di un coltello. Secondo quanto riferito, il trentenne avrebbe preteso la consegna di un telefono cellulare.

Dopo aver calmato gli animi e sedata la lite, il trentenne, peraltro già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentata rapina, violazione di domicilio e minaccia aggravata, e posto ai domiciliari.