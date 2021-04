Focolaio nel carcere, Ferraro: “Profondo rammarico e grande preoccupazione”

“Esprimo un sincero cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime del Covid, che erano detenuti presso il carcere di Siano”. È quanto afferma il garante dei detenuti di Crotone, Federico Ferraro, ricordando che tra i decessi si registra un soggetto originario di Rocca di Neto.

“Il problema dei contagi tra la popolazione carceraria purtroppo si è realizzato in varie aree territoriali, quali Padova, Reggio Emilia, Rebibbia e Catanzaro, solo per citarne alcuni. Esprimo profonda fiducia nell’attività posta in essere dall’Autorità giudiziaria per la ricerca della verità sull’accaduto” continua Ferraro, che condivide le affermazioni di Stefano Branchi, che pochi giorni fa aveva chiesto di procedere alla vaccinazione di tutta la popolazione carceraria.

“Auspico che vi sia al più presto una soluzione normativa anche da per intervento del Ministro della Giustizia, la dottoressa Marta Cartabia, di risoluzione delle problematiche carcerarie che intervenga alla fonte, in modo da restituire e garantire diritti e dignità a tutti i detenuti e a tutte le detenute” conclude Ferraro.