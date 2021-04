Coronavirus, al via a Cosenza la vaccinazione per gli over 70

Prende il via da oggi in tutta la provincia di Cosenza la somministrazione delle dosi di vaccino anti covid agli over 70. L’operazione, che coinvolgerà complessivamente circa 150 mila persone, si svolgerà nel centro vaccinale allestito dall’Esercito Italiano a Vaglio Lise, dove già per oggi sono attesi 400 cittadini.

Le prenotazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite la piattaforma messa in piedi dalla Protezione Civile, dunque online. I sanitari, nell’invitare la popolazione a sottoporsi al vaccino, ribadiscono la sicurezza di AstraZeneca, ricordando che ogni farmaco presenta effetti collaterali ed il tasso di mortalità, in questo caso, è bassissimo.

Complessivamente, sono 115 mila i soggetti già vaccinati nella provincia bruzia, e di questi 34 mila sono ultraottantenni. Sono invece “solo” 8.200 i soggetti che appartengono alle categorie estremamente vulnerabili e che hanno già ottenuto la prima dose.