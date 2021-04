Cosenza, sospesa la didattica in presenza: la decisione del sindaco Occhiuto

Mario Occhiuto

Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha dato seguito a quanto annunciato ieri sera. Per l’intera settimana, fino al 17 aprile, è stata sospesa la didattica in presenza in tutte le scuole cittadine, in quanto “l’ospedale è al collasso e la gente è stanca e non rispetta più il distanziamento interpersonale” come lui stesso scrive.

Una decisione maturata a seguito della visita all’Annunziata (LEGGI), dove le ambulanze sono in fila all’esterno della struttura in attesa di poter far accedere i pazienti. Una situazione “al limite” che “potrebbe peggiorare” con la zona arancione, che “dà ancor di più la sensazione del ‘liberi tutti’ rispetto a prima”.

“Ritengo quindi che sia necessario da subito mettere un freno e innalzare il livello di attenzione. Oltre a questa misura adottata per le scuole nella Ordinanza sono contenute disposizioni per elevare i controlli delle forze dell’Ordine nelle zone di probabili assembramenti e nei centri commerciali al chiuso” dichiara ancora Occhiuto, ribadendo che nessuna scuola, né pubblica né privata, riaprirà prima di una settimana.