Ristori, Saccomanno (Lega): “Concretezza nel sostenere ristoratori e operatori turistici”

Giacomo Francesco Saccomanno

“I calabresi non hanno bisogno di illusioni, ma di azioni concrete”. È quanto afferma in una nota il commissario regionale della Lega, Giovanni Francesco Saccomanno, che torna ad intervenire sulla questione dei ristori e dei sostegni ai lavoratori, in particolare al settore della ristorazione e del turismo.

“Le chiusure indiscriminate degli esercizi relativi agli operatori turistici, ristoratori ed attività connesse è stato un pesante colpo per l’economia del territorio ed in particolare per quelle zone che vivono di solo turismo. Anche per tali categorie è emersa la assoluta mancanza di organizzazione e di un piano comprensibile e strategico. Non è, assolutamente, tollerabile che si continui, dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia, a navigare a vista” afferma ancora Saccomanno, che chiede di “liberare” le zone dove “il contagio è quasi inesistente o minimo” procedendo alla “riapertura delle strutture alberghiere, di ristorazione e turistiche, e con la immediata concessione dei ristori da parte del Governo che finora sono rimasti solo come proclamo”.

“Ma ciò non è ancora sufficiente” precisa subito l’esponente leghista. “Appare veramente indispensabile che si elimini il vincolo del Durc, non essendo concepibile che si possa chiederlo ad un’azienda ferma da oltre 16 mesi. Così come alla regione si chiede, espressamente, l’utilizzo concreto dei propri fondi per offrire un minimo di respiro alle imprese turistiche con l’approvazione di un bando immediato e con criteri semplici e attuabili celermente”. Lo stesso poi definisce “intollerabile” il pagamento delle tasse “a soggetti che non hanno lavorato”.

“La Lega, quindi, chiede al Governo di voler seriamente assumere delle azioni concrete con un sostegno reale e alla regione di sospendere i tributi di competenza, di concedere immediatamente i ristori necessari essendoci a disposizione somme rilevanti, di disporre le riaperture delle zone non pericolose e di predisporre una strategia per accompagnare gli operatori turistici per l’imminente periodo estivo” conclude Saccomanno.