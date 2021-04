Rossano, effettuati tamponi gratuiti alle famiglie più bisognose

Domenica 11 aprile, presso il piazzale della Parrocchia di Santa Tersa di Gesù Bambino allo Scalo di Rossano, si è tenuta l’ennesima sessione per quanto riguarda la campagna di tamponi gratuiti Covid-19 organizzata dal movimento civico “Show-Down” per le persone in difficoltà e meno abbienti dell'intero territorio.

Le operazioni si svolte nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-covid e grazie alla presenza di medici qualificati. La presidente del movimento, Caterina Celestino, ha voluto rivolgere, per l'occasione, un doveroso grazie a tutti i volontari iscritti al movimento che hanno preso parte attiva per la preziosa collaborazione, ma anche alla Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino e a don Vittorio Salvati per l'ospitalità.

Lo stesso presidente, inoltre, ha voluto ringraziare tutti coloro che, con le proprie donazioni al movimento, stanno contribuendo a rendere possibile l'incessante azione a sostegno delle tante famiglie bisognose. Si tratta di un gesto di solidarietà e di grande generosità umana per permettere al movimento “Show-Down” di portare avanti una serie di iniziative, tra cui l'effettuazione gratuita di tamponi Covid-19, a favore di quanti, in questa piena emergenza, stanno vivendo momenti difficili.