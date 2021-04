Covid, contagi in aumento nel Vibonese. Positiva suora di Gerocarne

Nuovo focolaio a Fabrizia dove i casi attivi sono 37. I contagi stanno aumentando nel Vibonese, e a Gerocarne dove una suora dell’asilo nido – tra gli altri 13 nuovi positivi – è risultata positiva al coronavirus. Con lei anche il parroco. Il sindaco Vitaliano Papillo ha avviato le procedure per contenere altri contagi. L’asilo è frequentato anche da 5 bambini provenienti dalla vicina Soriano.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato un drive in per i tamponi rapidi e la chiusura della scuola per una settimana. Casi in aumento anche a Nicotera, dove il sindaco Giuseppe Marasco ha parlato di 13 nuovi casi.