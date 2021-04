Covid: emergenza a Cosenza. Ambulanze in coda davanti al pronto soccorso

Ambulanze in coda e una quarantina di pazienti positivi al Covid in attesa di essere ricoverati in reparto ormai saturo. È emergenza all’ospedale Annunziata di Cosenza dove, fuori dal pronto soccorso i pazienti attendono il tampone e all’interno si trovano diverse persone in attesa di essere ricoverate.

Situazione, quella della pressione sui reparti, che si registra in Calabria da giorni dove la soglia di saturazione di posti letto nei reparti ordinari e terapia intensiva è al 50%. dieci punti in più del livello di rischio.