Covid in Calabria, la curva non frena. In 24 ore 593 nuovi casi e in una settimana 59 morti

Non frena la curva dei contagi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 593 nuovi positivi e sei decessi. Si parla di quasi 200 casi in più rispetto a ieri quando i contagi sono stati 411 (QUI).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 51.681, mentre i decessi per o con il coronavirus hanno raggiunto quota 903. In una settimana, ovvero dal 4 all’undici aprile i decessi sono stati 59. Al momento i casi attivi sono 12.556.

È boom di casi a Cosenza con i suoi 323 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+120), Catanzaro (+52), Crotone (+50) e Vibo Valentia (+40). Dati emersi dai 3.212 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Aumentano i casi di coronavirus curati a domicilio 12.045 (+146), così come i guariti: 38.222 (+440). Aumenta anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 473 persone (+1), mentre in terapia intensiva ci sono 38 pazienti.

E' Cosenza la provincia che registra più guarigioni, con le sue 286 persone uscite dall'incubo del Covid-19. Ma è sempre il territorio cosentino a registrare più decessi (+4), mentre Reggio piange due morti. Sempre nel reggino sono stati registrati 63 casi di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 e che non necessitano di cure in ospedale.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da febbraio si sono ammalati in 17.931, i nuovi positivi sono 120. Attualmente i casi attivi sono 1.660, di cui 101 ricoveri a Reggio Calabria, 20 a Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva (-1); 1.532 in isolamento domiciliare (+63). I casi chiusi sono 16.271, di cui 16.014 guariti (+56); 257 decessi (+2).

Nel Cosentino che registra 323 nuovi positivi, il computo totale è: 16.493. Attualmente i casi attivi sono 6.352, di cui 133 ricoveri a Cosenza, 22 a Rossano, 14 ad Acri, 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva (-3); 6.144 in isolamento domiciliare (+35). I casi chiusi sono 10.141, di cui 9.736 guariti (+284); 405 decessi (+4).

Nel Catanzarese i casi confermati da inizio pandemia sono: 7.672, ma i casi delle ultime 24 ore sono 52. Attualmente i casi attivi sono 2.938, di cui 61 ricoveri a Catanzaro, 11 a Lamezia Terme, 29 al Mater Domini; 14 in terapia intensiva (+1); 2.823 in isolamento domiciliare (+51). I casi chiusi sono 4.734, di cui 4.626 guariti; 108 decessi.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 50, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 4.640. Attualmente i casi attivi sono 1.109, di cui 43 ricoveri in reparti; 1.066 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 3.53, di cui 3.471 guariti (+20); 60 decessi.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 40, ma il totale dei casi registrati in provincia da inizio pandemia ha raggiunto quota: 4.575. Attualmente i casi attivi sono 436, di cui 17 ricoveri in reparto (+1); 419 in isolamento domiciliare (-41). I casi chiusi sono 4.139, di cui 4.066 guariti (+80); 73 deceduti).

Per quanto riguarda i dati dei pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 61 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.