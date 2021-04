Caccia, Gallo sul calendario venatorio: “Tar conferma, nostro operato legittimo”

Gianluca Gallo

“La pronuncia del Tar conferma la bontà del lavoro e degli sforzi compiuti dalla Regione attraverso i propri uffici per salvaguardare le esigenze del mondo venatorio senza pregiudicare in alcun modo, nel rispetto assoluto della normativa vigente, la tutela dell’ambiente”. Lo afferma in un comunicato l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, che si esprime sul rigetto del ricorso, da parte del Tar, presentato da alcune associazioni ambientaliste.

“È il risultato di un percorso, anche giudiziario, protrattosi per mesi e che ha dunque inciso negativamente sull’andamento della stagione venatoria. Resta la certezza di aver fatto chiarezza e che i principi ora fissati saranno sicura e solida base per la regolamentazione delle attività future” continua l’assessore, ricordando che il presunto impatto ambientale posto in essere dalla preaprtura dei periodi di caccia sia pressoché ininfluente.

“Infine, da segnalare la decisione di sospendere il giudizio su altri aspetti, in attesa della definizione del ricorso proposto davanti al Tar Lazio da svariate associazioni venatorie nazionali avverso le Linee guida che sottopongono a Vinca anche i calendari faunistico-venatori” conclude l’assessore.