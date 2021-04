Gerocarne, abitazione avvolta dalle fiamme: messe in salvo due famiglie

Si è sfiorata la tragedia la scorsa notte nel comune di Gerocarne, dove i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono stati allertati nella tarda serata per un pericoloso incendio che aveva interessato un palazzetto di tre piani.

Al momento dell’arrivo della prima squadra di soccorso, si è constatato come le fiamme, già piuttosto diffuse, coinvolgessero il tetto dello stabile e l’appartamento sottostante.

Messe immediatamente in salvo le due famiglie residenti nello stabile e che occupavano gli appartamenti a piano terra, fortunatamente senza feriti.

Solo il pronto intervento dei Vigili ha scongiurato una più rapida diffusione delle fiamme, che avrebbero potuto coinvolgere anche i vicini fabbricati.



Per spegnere il rogo sono state necessarie oltre quattro ore di intervento, e solo a tarda notte è stato permesso alle famiglie di rientrare in sicurezza nei loro appartamenti, non colpiti dalle fiamme.

I danni infatti si sono limitati alla parte superiore dell'edificio, in un appartamento utilizzato come residenza estiva.