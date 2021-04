Platì, nascondeva in casa droga e piante di marijuana: arrestato

È stato arrestato in flagranza di reato un ventitreenne di Platì, che nascondeva in casa una vera e propria serra per la coltivazione di canapa, adibita nel seminterrato e contenente ben 48 piante debitamente accudite.

Un sistema indoor ben congegnato, composto da lampade alogene e strumenti per la misurazione ed il peso della sostanza prodotta, ma anche da foto-trappole e videocamere che sorvegliavano la produzione.

A scoprirlo, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato dei Cacciatori “Calabria”, impegnati in una serie di attività di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti assieme alla compagnia di Locri. Il giovane è stato trovato in possesso, oltre che della serra, anche di 1 chilo di infiorescenze ben occultate in un vano superiore, proventi dell’illecita coltivazione.

Per questi motivi, il giovane è stato arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.