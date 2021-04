Nuova protesta dei commercianti reggini: in Piazza Italia oltre 100 lavoratori

Avanza la protesta dei commercianti reggini. Dopo la manifestazione tenutasi martedì 6 aprile (QUI), questa sera oltre 100 commercianti hanno deciso di riunirsi per chiedere la riapertura delle attività.

I negozianti hanno "aperto" i loro esercizi, ma senza riceverei clienti, con lo slogan "Bianco è libertà". Raggruppati in un comitato spontaneo, si sono ritrovati poi in Piazza Italia, davanti alle sedi delle Istituzioni locali e nazionali, dove hanno fatto volare centinaia di palloncini rossi. I palloncini liberati in volo, "dello stesso colore - dicono - delle misure che stanno decapitando il tessuto commerciale ed imprenditoriale reggino".

I commercianti protestano contro quelle che considerano "chiusure troppo severe, che stanno mettendo in ginocchio le loro imprese".

“Chiediamo l’immediata riapertura delle attività che possono rispettare le disposizioni normative in materia di prevenzione da contagio Covid-19 e al contempo ristori e sostegni economici importanti nei confronti di tutti gli imprenditori messi in ginocchio dalla pandemia”. Afferma Sasha Sorgonà, referente del Comitato Commercianti Reggini, che avanza con un attacco alle associazioni di categoria: “non hanno rispettato le esigenze di noi commercianti, ma abbiamo avuto la capacità di organizzarci da soli”.

"Potremmo aprire ormai in sicurezza - dice Paolo De Stefano, tra gli organizzatori della manifestazione - sappiamo bene come fare, con distanziamento e ingressi contingentati. Ed anche i clienti conoscono ormai le regole".