Vigili del Fuoco: inaugurato a Taverna un monumento dedicato a Santa Barbara

Si è svolta ieri pomeriggio, in ottemperanza alle restrizioni dettate dall'emergenza Covid19, una sobria cerimonia di inaugurazione della statua in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, posta nel piazzale antistante il Distaccamento Volontario nel comune di Taverna. Alla cerimonia sono intervenuti il vice sindaco Vladimir Vavala' il consigliere Lia Salvatore, il parroco di Taverna Don Simone Marchese, in rappresentanza del comando di Catanzaro il C.R. Vitaliano Cannistra' ed il Referente del locale distaccamento il C.R. Roberto Mancuso oltre al personale volontario che presta servizio.

L'opera, realizzata dai volontari del medesimo distaccamento grazie al contributo di commercianti ed artigiani locali nonché dei vigili del fuoco del comando provinciale, intende rappresentare la preghiera quotidiana degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco rivolta a Santa Barbara, affinché ogni giorno vegli su chi è impegnato a salvare la vita delle persone.

Al termine della breve cerimonia, il ringraziamento alla cittadinanza e a tutti coloro che hanno reso possibile l'esecuzione dell'opera fortemente voluta dal personale Vigilfuoco.