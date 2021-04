Centri vaccinali, la Regione attiva i punti di Catanzaro, Cirò e Mesoraca

“Questi nuovi punti vaccinali garantiranno la vaccinazione, e dunque la tutela della salute, in territori finora privi di centri di distretto. La riorganizzazione della campagna continua”. Lo afferma in una nota il presidente facente funzione Nino Spirlì, che commenta l’attivazione dei nuovi punti vaccinali a Catanzaro, Cirò e Mesoraca.

“Da questo momento in poi, superate anche le incertezze di alcune istituzioni circa il presunto obbligo di mantenere una quota per le seconde dosi, possiamo finalmente sciogliere i dubbi e procedere con l’utilizzo di tutte le fiale” afferma ancora Spirlì, che si dice soffisfatto per l’interlocuzione regionale e nazionale.

Dello stesso parere anche la Protezione Civile regionale, che annuncia l’apertura dell’hub vaccinale presso l’Ente Fiera di Catanzaro che garantirà “un totale di 500 vaccinazioni al giorno” a partire da lunedì 12 aprile, prima data utile alla quale gli aventi diritto si potranno prenotare. Allo stesso modo, attivati anche i punti nei comuni di Cirò e Mesoraca, entrambi nel crotonese, destinati a soggetti over 70 che riceveranno il vaccino AstraZeneca.