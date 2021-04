Reggio, individuato presunto autore di un rogo di rifiuti ad Archi

Avrebbe dato fuoco ad una discarica abusiva di rifiuti nel quartiere di Archi, impegnando “per ben quattro ore” le squadre dei Vigili del Fuoco. Ma le indagini della Polizia Locale di Reggio Calabria non avrebbero lasciato dubbi, inchodando un ventenne del posto.

Lo rende noto l’assessore alla sicurezza del comune metropolitano, Paolo Brunetti, che ha voluto ringraziare apertamente la Polizia Locale per aver contribuito ad individuare il responsabile. I fatti risalgono a circa un anno fa, quando nella notte del 13 giugno del 2020 una grande area adibita a discarica abusiva è stata data alle fiamme generando “un ambiente nocivo” per via del fumo carico di diossina.

“Rinnovo, quindi, il mio personale ringraziamento, anche a nome dell'intera città, agli agenti della Municipale che hanno mirabilmente condotto le indagini e, allo stesso tempo, ai Vigili del fuoco chiamati agli straordinari dalle azioni folli e dannose di chi agisce senza alcuno scrupolo in danno alla comunità” ha affermato l’assessore.