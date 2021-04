Covid. Il bollettino. Lieve flessione dei contagi (+477), sette i decessi in 24 ore

Scende lievemente il numero di nuovi contagi in Calabria. Il bollettino regionale infatti segnala 477 nuovi casi e, purtroppo, 7 vittime registrati nella giornata di ieri, mentre il totale complessivo di contagiati da inizio pandemia ha superato le 51 mila persone.

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza (+141), seguita da quelle di Catanzaro (+133), di Reggio Calabria (+119), di Crotone (+46) e di Vibo Valentia (+37). Effettuati 699.381 tamponi eseguiti su 655.464 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 16.172 (+141): casi attivi 6.317 (133 in reparto; 22 in reparto al presidio di Rossano, 14 a Cetraro e 22 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 17 in terapia intensiva, 6.109 in isolamento domiciliare); 9.853 i casi chiusi (9.452 guariti, 401 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 7.618 (+133) casi attivi sono 2.886 (101 in reparto; 13 in terapia intensiva; 2.772 in isolamento domiciliare); 4.734 i casi chiusi (4.626 guariti, 108 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 17.811 (+119) e così distribuiti: casi attivi 1.598 (103 in reparto; 18 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 8 in terapia intensiva; 1.469 in isolamento domiciliare); 16.213 i casi chiusi (15.958 guariti, 255 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 4.582 (+46), gli attivi sono 1.071 (43 in reparto; 1.028 in isolamento domiciliare); 3.511 i casi chiusi (3.451 guariti, 60 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid rimangono salgono a 4.535 (+37) e gli attivi sono 476 (16 ricoverati, 460 in isolamento domiciliare); 4.059 i casi chiusi (3.986 guariti, 73 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 61 casi attivi e 309 casi chiusi.

VACCINAZIONI, CALABRIA ANCORA SOTTO LA MEDIA NAZIONALE

Nonostante il prossimo ingresso in zona arancione, non sembra risollevarsi la somministrazione di vaccini. La Calabria infatti rimane penultima nella classifica nazionale, con un netto distacco rispetto alla media di somministrazioni delle altre regioni.

Per quanto riguarda la conclusione delle inoculazioni – prima e seconda dose – per gli over 80, la Calabria ha completato appena 47.936 soggetti su 149.938, pari al 31,97%: un dato riportato nero su bianco nel report settimanale del Governo, dove si evidenzia il distacco rispetto alla media nazionale del 38,79%.

Discorso non dissimile per gli over 70, dove appena il 4,09% ha completato il ciclo vaccinale mentre il 10,59% ha ricevuto la prima dose. Evidenti inoltre le lacune sul piano sanitario e scolastico: sono ancora 5.584 gli operatori sanitari che aspettano la somministrazione della prima dose, mentre il personale scolastico, che si sarebbe dovuto vaccinare entro un paio di settimane, non ha ancora raggiunto il 50% di copertura.