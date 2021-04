Mendicino, l’ex convento di San Pietro diverrà centro vaccinale

L’ex convento domenicato di San Pietro, nel comune di Mendicino, nel cosentino, diverrà “un ospedale da campo” a disposizione delle operazioni vaccinali. Lo rende noto il parroco Enzo Gabrieli, che commenta positivamente la decisione ritenendola necessaria per dare il proprio contributo proprio come nel 1911, quando la Madonna delle Rose, venerata nel convento, “si mise a disposizione delle autorità di Napoli e sfidò il colera”.

“Un segno di vicinanza alle istituzioni e ai bisogni del territorio in una regione difficile come la Calabria” afferma ancora il parroco, dicendo di aver già accolto alcuni anziani che, tramite l’aiuto di alcuni volontari, hanno già svolto le procedure burocratiche per sottoporsi all’inoculazione. Il luogo di culto, ovviamente, è stato visitato dai medici e dai tecnici dell’Asp, che lo hanno ritenuto idoneo alle operazioni.