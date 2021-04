Caminia, protestano i proprietari delle ville da demolire: operazioni sospese

Alla fine le villette di Caminìa, la splendida spiaggia nonché località turistica nel comune di Stalettì, non sono state demolite. Questa mattina i rispettivi proprietari hanno inscenato una protesta in strada, per chiedere alle autorità di non procedere alle demolizioni e trovare una soluzione alternativa.

Una vicenda spinosa e complessa quella delle abitazioni sequestrate preventivamente dalla Procura di Catanzaro lo scorso anno (QUI), e che risale agli anni sessanta dello scorso secolo. Secondo gli stessi residenti, sarebbe stato il Comune stesso ad “invitare” a costruire su quello che è, a tutti gli effetti, un terreno demaniale.

La situazione ha provocato diverse sentenze e giudizi, che si erano concretizzati con una richiesta di demolizione delle numerose abitazioni “abusive”.

Dopo la protesta dei residenti, il sindaco Alfonso Mercurio ha deciso di prendere un po’ di tempo, annunciando una conferenza stampa sulla questione. Avanzate dai residenti diverse proposte, come la concessione delle aree anche tramite un affitto.