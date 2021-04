Ospedale di Cariati, Irto: “Necessario riaprirlo, alleggerirà carico”

“Non è possibile che in un momento così delicato per l’emergenza Covid in Calabria, e in provincia di Cosenza in particolare, non venga riaperto l’ospedale di Cariati”. Lo afferma in una nota Nicola Irto, che questa mattina ha svolto un incontro in remoto con il presidente ed il portavoce dell’associazione Le Lampare, Nunzio Funaro e Mimmo Formaro.

“Una struttura come quella di Cariati dev’essere utilizzata per snellire il carico dei ricoveri per Covid mentre a Corigliano-Rossano, Cosenza e Crotone gli ospedali stanno letteralmente scoppiando perché non hanno più un posto libero a causa dell’elevato numero di pazienti per i quali si rende necessario il ricovero” afferma ancora l’aspirante governatore, sostenuto dall’intervento del dottor Cataldo Calabretta.

“Mi sento di sostenere totalmente questa battaglia che si prefigge un interesse della collettività, quello per una sanità migliore, e non è una rivendicazione di campanile” conclude Irto, chiedendo alle istituzioni di operare in sintonia con quanto chiesto dall’associazione che da tempo porta avanti questa battaglia.