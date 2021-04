Crotone, in “trasferta” per vendere droga cerca di nascondersi dalle volanti: un arresto

Non sono serviti i suoi tentativi di nascondersi e di fuggire alla vista degli agenti: anzi, sono stati proprio i suoi comportamenti ad insospettire gli uomini della Questura di Crotone, impegnati in una campagna di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire nel mirino dei controlli un quarantaquattrenne cosentino, fermato mentre si aggirava con fare sospetto per le vie del centro. Nonostante i suoi tentativi di divincolarsi è stato bloccato dagli agenti, che visti i suoi precedenti specifici in materia hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento, dopo un breve controllo, sono stati rinvenuti oltre 1 chilo e 200 grammi di marijuana e circa 45 grammi di cocaina: sostanze che avrebbero fruttato circa 15 mila euro di guadagni illeciti.

La sostanza è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vista inoltre la condotta perpetrata dal soggetto, già beccato per identici reati in passato, è stato disposto il trasferimento in carcere.