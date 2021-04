Discarica abusiva nell’alveo del torrente Novito, scatta il sequestro dell’area

Un’area che si estende per circa 4 km all’interno dell’alveo del torrente Novito, al confine tra i comuni di Siderno, Locri e Gerace, è stata posta sotto sequestro dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica.



La zona è stata inquinata dalla presenza di una vasta quantità di rifiuti di ogni genere tra cui alcuni molto pericolosi per la salubrità ambientale e per i delicati equilibri eco-sistemici, in quanto costituiti da materiale plastico, eternit, scarti di lavorazione per edilizia, pneumatici ed elettrodomestici.

I militari, giovedì scorso, hanno effettuato un capillare controllo dell’intero fiume partendo dalla foce e risalendo fino al territorio di Agnana Calabra. La Guardia Costiera ha subito allarmato le amministrazioni locali in modo che possano attuare una serie di operazioni di bonifica dell'area per evitare ulteriori danni all’ambiente.