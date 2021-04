Covid. Continuano ad aumentare i contagi in Calabria: in 24 ore 512 positivi. Sette i morti

Continua a salire il numero di contagi riscontrati in Calabria, con un vero e proprio boom di casi nella provincia di Cosenza.

Dopo l’impennata registrata già ieri con 503 casi (Qui), il bollettino regionale odierno, purtroppo, non porta buone notizie poiché si registrano 512 nuovi contagi e altri 7 morti solo nelle ultime 24 ore.

Come dicevamo, il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza con 211 nuovi positivi, seguita dalla provincia di Catanzaro +109, Reggio Calabria +78, Crotone +68, Vibo Valentia +46.

Da Febbraio 2020 ad oggi la nostra regione ha registrato 50.611 persone contagiate e 890 vittime.

Nelle ultime ore aumentano ancora i ricoveri (+17), con un totale di 465 posti letto occupati nei reparti covid calabresi. In terapia intensiva invece si trovano 39 persone (+1). Aumentano anche le persone in isolamento domiciliare (+240) con 11.543 casi. Fortunatamente cresce anche il dato dei dimessi o guariti, oggi sono 247, per un totale di 37.674 persone che hanno sconfitto il virus.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 17.692 (+78), e così distribuiti: casi attivi 1.537 (103 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 17 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.408 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.155 (15.900 guariti, 255 deceduti).

Nel cosentino, dove i nuovi contagi sono 211, i positivi riscontrati sono stati in tutto 16.031. In particolare, i casi attivi sono 6.184 (130 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 5.981 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 9.847 (9.452 guariti, 395 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 7.485 (+109). Qui i casi attivi sono 2.752 (61 in reparto all'AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all'AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.639 in isolamento domiciliare). Invece i casi chiusi sono 4.733 (4.626 guariti, 107 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 4.536 (+68). I casi attivi qui sono 1.064 (43 in reparto; 1.021 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 3.472 (3.412 guariti, 60 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 4.498 (+46), e così distribuiti: casi attivi 450 (16 ricoverati, 434 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.048 (3.975 guariti, 73 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 60 casi attivi e 309 casi chiusi.