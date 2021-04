La Lega Pro ha rinviato al 21 aprile la partita tra Catanzaro e Juve Stabia, valida per il girone C di serie C. La decisione arriva a causa di un focolaio Covid nel gruppo squadra giallorosso. Secondo quanto si apprende, martedì scorso i positivi erano 12. La gara rinviata si sarebbe dovuta disputare domenica prossima al 'Menti'.