Vibo. Si presenta allo sportello con un passaporto falso, arrestato 21enne

Era in possesso di un documento falso valido per l'espatrio un 21enne arrestato in flagranza di reato a Vibo Valentia. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno fermato il cittadino extracomunitario dopo che questi si è presentato allo sportello per la conversione del permesso di soggiorno esibendo un passaporto alterato.

Il documento, fin dalle prime verifiche da parte degli agenti, presentava delle anomalie ed è stato quindi visionato dall’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Lamezia Terme: qui il personale specializzato in tema di “falso documentale” ha confermato l'irregolarità dovuta all’alterazione delle generalità del ventunenne.

Per questo motivo il giovane straniero è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.