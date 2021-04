Prima la lite, poi la brutale aggressione. 47enne in manette per tentato omicidio

Prima la lite, poi l’aggressione. È successo a Bovalino dove un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando l’uomo, al culmine di una lite familiare, avrebbe aggredito il fratello colpendolo alla testa ed al volto con un oggetto contundente.

La vittima, avendo perso conoscenza, è riuscita a richiedere l’intervento dei militari dell’Arma solo nelle ore successive e dopo essere stato trasportato in ospedale è stato preso in cura dai familiari. Non è in pericolo di vita, nonostante la prognosi riservata.

I carabinieri hanno avviato le indagini e in breve tempo hanno individuato il responsabile e lo hanno arrestato e portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.