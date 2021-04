Covid. Il bollettino. Nuova impennata di contagi (+503), ancora alto il numero delle vittime (+11)

Da inizio pandemia in Calabria si sono superati ufficialmente i 50 mila casi. Con i 503 nuovi contagi registrati nelle utlime 24 ore, in netto aumento rispetto ai risultati dei giorni scorsi, la Regione ha raggiunto i 50.099 casi complessivi. Rimane alto, purtroppo, il numero di decessi, che conta altre 11 vittime nella sola giornata di ieri.

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza (+229), seguita da quelle di Reggio Calabria (+87), di Crotone (+78), di Catanzaro (+66) e di Vibo Valentia (+43). Effettuati 691.819 tamponi eseguiti su 648.897 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 15.822 (+229): casi attivi 6.002 (134 in reparto; 18 in reparto al presidio di Rossano, 14 a Cetraro e 20 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 17 in terapia intensiva, 5.799 in isolamento domiciliare); 9.818 i casi chiusi (9.428 guariti, 390 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 17.614 (+87) e così distribuiti: casi attivi 1.510 (92 in reparto; 17 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 8 in terapia intensiva; 1.393 in isolamento domiciliare); 16.104 i casi chiusi (15.850 guariti, 254 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 4.467 (+78), gli attivi sono 1.051 (43 in reparto; 1.008 in isolamento domiciliare); 3.417 i casi chiusi (3.357 guariti, 60 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 7.375 (+66) casi attivi sono 2.732 (93 in reparto; 13 in terapia intensiva; 2.626 in isolamento domiciliare); 4.644 i casi chiusi (4.538 guariti, 106 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid rimangono salgono a 4.452 (+43) e gli attivi sono 434 (17 ricoverati, 417 in isolamento domiciliare); 4.018 i casi chiusi (3.945 guariti, 106 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 60 casi attivi e 309 casi chiusi.