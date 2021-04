Catanzaro, alla cittadella regionale la protesta degli ambulanti: “Siamo arrivati alla fine”

Giornata movimentata alla sede della Regione Calabria. Non solo il sit-in di protesta di un’ottantina di sindaci del cosentino, ricevuti dal commissario straordinario alla sanità Guido Longo per far ascoltare le loro ragioni, ma anche un lungo corteo di ambulanti che ha inscenato una protesta a suon di clacson.

Il corteo, partito dal centro storico di Catanzaro, è arrivato poco fa presso la cittadella regionale, vedendo la partecipazione di circa un centinaio di ambulanti. “Siamo arrivati alla fine, non ce la facciamo più, anche perché nel Dpcm noi non rientriamo per il governo tra coloro che lavorano all'aperto e questa è una incongruenza” avrebbero spiegato ai microfoni dell’Ansa. Questi chiedono “risultati concreti” entro il fine settimana “altrimenti da lunedì tutti insieme scenderemo ciascuno a fare il nostro lavoro aprendo i mercati come se nulla fosse”.

“Noi possiamo lavorare seguendo tutte le normative anti Covid e non riusciamo a capire perché è da un anno che non siamo più riusciti a riprendere l'attività, al di là dei vaccini che devono essere fatti velocemente” concludono. “Mercati chiusi, ristori che non arrivano, vaccinazioni lente, la gente è esasperata”.