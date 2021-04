Vaccinazioni, il sindaco di Saracena: “Includere punti comunali nella piattaforma di prenotazione”

“Le nostre organizzazioni territoriali, in accordo con il distretto sanitario Esaro Pollino, hanno dimostrato la loro efficacia e sono pronte a rimettersi al servizio delle comunità nella lotta contro il virus che ancora crea ansia, paura, contagi e morte”. Lo afferma il primo cittadino di Saracena, Renzo Russo, che nella giornata odierna ha preso parte al sit-in di protesta di circa ottanta sindaci del cosentino presso la cittadella regionale.

“Abbiamo ribadito che quel modello ha funzionato e deve rimanere operativo per garantire la certezza che tutti i cittadini possano avere, nel più breve tempo possibile, la dose di vaccino che gli spetta, rispettando le categorie di priorità del piano vaccinale” continua il primo cittadino, che chiede al commissario Guido Longo di tener “fede alle promesse fatte alla presenza di tutti i sindaci del cosentino”, in modo da dimostrare “che il modello della provincia di Cosenza è un sistema vincente che può essere esportato anche su altri territori, diventando la strategia più veloce ed efficace contro il Coronavirus e per il bene della campagna vaccinale”.