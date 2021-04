Incidente fatale a Buonvicino: muore dopo una caduta da un costone roccioso

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo che nella giornata di oggi è caduto da un costone roccioso in una zona impervia nel comune di Buonvicino. Nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, al termine delle lunghe operazioni di soccorso non si è potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato.

Un incidente grave ed ancora tutto da chiarire, scoperto solo grazie ad una segnalazione giunta alla sala operativa del 115. Il soggetto, per cause ancora in accertamento e per le quali sono in corso delle indagini, sarebbe scivolato da diversi metri d’altezza in un’area rurale e boschiva.

Individuato e messo in salvo il corpo dell’uomo, sono giunti sul posto i Carabinieri della stazione di Diamante, che svolgeranno ora tutti gli accertamenti del caso, in attesa delle disposizioni del magistrato sulla rimozione del corpo.