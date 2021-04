Caccuri, beccati mentre gettavano rifiuti in un torrente: denunciati

Sarebbero stati colti sul fatto dai Carabinieri di Santa Severina, impegnati in una serie di controlli sul territorio, mentre smaltivano illecitamente dei rifiuti non pericolosi di varia natura. Come? Nel modo più insensato e dannoso possibile: abbandonandoli nell’alveo di un torrente in località Campodenaro, ricadente nel comune presilano di Caccuri.

Individuati dai militari a seguito dei loro movimenti sospetti in aperta campagna, si tratta di due operai di una ditta di arredamenti, che con il loro furgone si erano appartati per scaricare diverse tipologie di rifiuti. I due, un quarantasettenne ed un cinquantunenne, sono stati denunciati a piede libero assieme al titolare dell’attività, e costretti nell’immediato a ripulire la zona recuperando quanto illecitamente scaricato.