Isola. Approvato progetto per campo sportivo Le Castella

La giunta comunale di Isola Capo Rizzuto ha approvato l’affidamento dei lavori straordinari per il campo sportivo di Le Castella, per un importo complessivo di 12mila euro. Si tratta di lavori urgenti per il ripristino dell’impianto, che mira a recupere una struttura sportiva del territorio.

L’obiettivo dell’amministrazione e del Sindaco Maria Grazia Vittimberga è quello di ridare alla frazione una struttura degna dove poter far ripartire il prossimo campionato dilettantistico e dare la possibilità ai giovani del territorio di avere un luogo di svago dove poter crescere in maniera sana, attraverso lo Sport.

Gli iter burocratici sono stati seguiti dall’Assessore allo Sport Salvatore Friio, si tratta di una spesa minima indirizzata a risolvere le problematiche più urgenti, in attesa dei lavori di rigenerazione approvati l’otto ottobre per un totale di 700mila euro che riguardano una completa ristrutturazione dell’impianto sportivo della frazione di Le Castella.

L’iter è stato seguito dall’assessore Friio in piena sintonia con gli uffici preposti che hanno provveduto ad approvare il progetto definitivo. Per la parte economica di quest’ultimo, invece, si attende l’esito della richiesta di finanziamento richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, nel bando Pubblico denominato “Sport e Periferie” 2020”.