Covid, Morra e Lattanzio: "In Commissione antimafia chiederemo gli elenchi dei vaccinati”

Chiederanno gli elenchi dei vaccinati in Sicilia, Calabria, Campania e Valle d'Aosta Nicola Morra e Paolo Lattanzio. L’annuncia lo stesso presidente della Commissione antimafia che poi annuncia che “la Commissione regionale anti ‘ndrangheta calabrese si è riunita per discutere riguardo le "metodologie utilizzate per la somministrazione di siero ad 'altre' categorie", in Regione si è provato a capire se dietro le circa 85 mila vaccinazione ascritte alla categoria 'altro' si possano nascondere persone non aventi diritto”.

I due auspicano “massima collaborazione nella trasmissione dei dati alla Commissione antimafia da parte delle Istituzioni competenti al fine di fugare ogni dubbio sul rispetto delle priorità di vaccinazione. Purtroppo i cittadini continuano a soffrire a causa dei disservizi delle Asp in tante parti d'Italia, c'è quindi necessità di offrire risposte concrete a chi denuncia disservizi anche per mancanza di vaccini, pertanto questa Commissione studierà il caso ormai molto diffuso”.