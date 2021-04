Covid in Calabria, oggi altri 292 casi e otto decessi

Sono 292 i nuovi positivi in Calabria, ma la regione piange altre otto morti. Nel bollettino di oggi, mercoledì 7 aprile, i dati parlano di un andamento costante della curva. Ieri, infatti, erano stati registrati 203 nuovi casi. (QUI)

È il territorio catanzarese a registrare più positivi, con i suoi 91 nuovi casi, seguono Cosenza (+90), Reggio Calabria (+52), Crotone (+49), Vibo Valentia (+10).

Crescono ancora i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 452 persone (+17) e aumentano anche i pazienti in terapia intensiva dove al momento si trovano 39 persone (+2). Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare con una flessione di 68 casi, per un totale di 10.952 persone. Nelle ultime 24 ore sono guariti in 337 per un computo totale di 37.281.

I casi attivi in regione sono 11.443, mentre i test effettuati sono 3.195.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 17.527, i nuovi positivi sono 52. Attualmente i casi attivi sono 1.491, di cui 91 ricoveri a Reggio Calabria, 16 a Gioia Tauro (-5); 8 in terapia intensiva (+1); 1.376 in isolamento domiciliare (-7). I casi chiusi sono 16.036, di cui 15.783 guariti (+60); 253 decessi (+3).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 90, mentre da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 15.593. Attualmente i casi attivi sono 5.783, di cui 134 ricoveri a Cosenza, 18 a Rossano, 15 ad Acri, 22 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+12); 19 in terapia intensiva, 5.575 in isolamento domiciliare (-75). I casi chiusi 9.810, di cui 9.428 guariti (+150); 382 decessi (+4).

Nel Catanzarese sono stati registrati 91 nuovi casi, ma da inizio pandemia le persone che si sono ammalate sono 7.309. Attualmente i casi attivi sono 2.708, di cui 60 ricoveri a Catanzaro, 10 a Lamezia Terme, 29 al Mater Domini (+4); 12 in terapia intensiva (+1); 2.597 in isolamento domiciliare (+59). I casi chiusi sono 4.601, di cui 4.495 guariti (+26); 106 decessi.

Nel Crotonese il computo totale è 4.389, mentre i nuovi positivi sono 49. Attualmente i casi attivi sono 1.000, di cui 40 ricoveri in reparto; 960 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 3.389, di cui 3.331 guariti (+59); 58 deceduti (+1).

Nel Vibonese i nuovi casi sono 10, mentre il totale dei casi è: 4.409. Attualmente i casi attivi sono 401, di cui 17 ricoveri (+2); 384 in isolamento domiciliare (-34). I casi chiusi sono 4.008, di cui 3.935 guariti (+42); 73 decessi.

Per quanto riguarda i casi di persone affette da Covid e provenienti da altra regione i casi attivi sono 60 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 ORE 13.708 NUOVI CASI, 627 DECESSI

Sono 13.708 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 627 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sale così ad almeno 3.700.393 il numero di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 e 112.374 le persone decedute per o con il coronavirus.

I guariti sono complessivamente 3.040.182 (+20.927), mentre gli attuali positivi sono in tutto 547.837.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari. Oggi il numero di posti letto occupati è sceso di 21 unità, e attualmente sono ricoverate 29.316 persone. I pazienti in terapia intensiva sono 3.683, e oggi il numero è calato di 60 unità. Il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore è +276.

I tamponi effettuati e processati sono stati 339.939, ovvero 226.977 in più rispetto a ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 11,6 milioni, mentre i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,5 milioni.

I CASI REGIONE PER REGIONE

La Lombardia è la regione che registra più casi con i suoi 2.569 nuovi positivi, seguono Piemonte (+1.464), Campania (+1..58), Puglia (+1.255), Veneto (+1.111), Lazio (+1.081). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 755.811: +2.569 casi; Veneto 391.053: +1.111 casi; Campania 348.959: +1.358 casi; Emilia-Romagna 345.753: +576 casi; Piemonte 320.478: +1.464 casi; Lazio 295.977: +1.081 casi; Toscana 204.347: +937 casi; Puglia 203.602: +1.255 casi; Sicilia 181.346: +998 casi; Friuli-Venezia Giulia 100.016: +286 casi; Liguria 92.379: +425 casi; Marche 90.720: +286 casi; P. A. Bolzano 69.645: +146 casi; Abruzzo 66.878: +219 casi; Umbria 51.784: +132 casi; Sardegna 47.630: +263 casi; P. A. Trento 41.950: +103 casi; Basilicata 20.197: +142 casi; Molise 12.456: +4 casi; Valle d’Aosta 9.816: +61 casi.

(ultimo aggiornamento 18:14)