Smaltimento illecito di rifiuti a Rosarno: sequestrata vasta area del demanio marittimo

Una vera e propria discarica di rifiuti a cielo aperto è stata individuata dai Carabinieri a Rosarno. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi nel corso di una serie di controlli che hanno portato i militari di Gioia Tauro ad eseguire una serie sequestri preventivi di diverse aree comunali, tra cui alcuni siti nelle vicinanze di via Ciambra e via Asmara.

Nel caso di Rosarno, i Carabinieri hanno individuato una vasta area di 6.700 mt2, nei pressi della foce del fiume Mesima, in Contrada Carosello. Gli operanti, unitamente a personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, hanno sottoposto a sequestro preventivo la zona interessata, per violazioni in materia ambientale.

Tra i cumuli di rifiuti rinvenuti dai militari, ci sarebbero ingombranti, speciali, pneumatici esausti, materiale di risulta dell'edilizia e lamiere di eternit. Sono in corso apposite analisi per procede con lo smaltimento di eventuali sostanze nocive.