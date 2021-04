Isola. Polemica su apertura scuole, Pangallo: “non rientriamo nelle situazioni di emergenza”

È polemica a Isola di Capo Rizzuto dove molti genitori si ribellano, anche tramite i social, all’apertura delle scuole nonostante l’elevato numero di positivi al Covid sul territorio comunale.

Sulla situazione attuale è intervenuto l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Isola Capo Rizzuto Maria Pangallo che, per rispondere alle numerose richieste per la chiusura degli istituti, dichiara: “E’ in base alle normative nazionali presenti nel decreto Draghi dell’aprile che l’amministrazione comunale non può chiudere ed aprire le scuole a proprio piacimento”.

“Con le nuove disposizioni e in base anche alle recenti sentenze– aggiunge Pangallo - non abbiamo più il potere decisionale che avevamo prima, i comuni possono chiudere le scuole solo in presenza di casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus”.

“Per quanto può sembrare strano – prosegue l’assessore - la nostra situazione non rientra nei casi eccezionali, che numericamente è stabilita in 250 casi ogni 100.000 abitanti nell’arco di una settimana. I nostri contagi superano la media stabilita ma l’arco di tempo dei casi registrati è ampiamente superiore ad una settimana, per tanto non rientriamo nelle situazioni di emergenza e non possiamo stabilire misure diverse da quelle nazionali”.

"Anche i nostri figli sono rientrati a scuola, - conclude - certo anche in noi c'è un pò di timore ma l'importante è prendere le giuste precauzione, rispettare le regole e avere piena fiducia nell'operato delle scuole".