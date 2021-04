Vaccini anti-Covid: servizio prenotazioni sospeso a Cariati

“Vaccino anti-covid, è temporaneamente sospeso il servizio di assistenza per le prenotazioni a cura dell’AVO – Associazione Volontari Ospedalieri di Cariati. La piattaforma regionale non è ancora funzionante.”

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sanitarie Maria Elena Ciccopiedi informando con il Sindaco Filomena Greco che “il servizio riprenderà non appena sarà consentito procedere con la compilazione dei dati richiesti sul sistema, al momento non raggiungibile per indisponibilità delle dosi da destinare al Centro Vaccinale di Cariati”.

“Il servizio è pensato per tutte quelle persone che non hanno dimestichezza o – proseguono - che non dispongono degli strumenti tecnologici necessari per effettuare la prenotazione online. Sarà comunicato il riavvio del servizio. Il supporto dei volontari dell’AVO sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 al piano terra di Palazzo Venneri, in piazza Rocco Trento”.

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ricordare che “per la registrazione sulla piattaforma è necessaria la tessera sanitaria. Gli over 80 che devono ancora ricevere la prima dose avranno la precedenza. Seguiranno i pazienti fragili”.